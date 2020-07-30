Новых случаев COVID-19 среди врачей в Татарстане не зарегистрировано

Фото: Официальный Татарстан

Новых случаев заболевания коронавирусом среди врачей в Татарстане не зарегистрировано. Об этом сегодня заявил первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.



По словам спикера, все доктора, которые должны были выйти, находятся на работе с хорошим самочувствием.

«Мы видим общий спад заболеваемости на сегодняшний день — по Набережным Челнам существенно снизилось количество пациентов, находящихся в госпиталях. Ряд работников госпиталей находятся в плановых отпусках — мы уже имеем возможность отпустить их в отпуска. К середине августа готовится к открытию один из стационаров, и инфекционная больница в полном объеме будет работать по инфекционному профилю. Номерные больницы по республике вновь начнут открываться», — сообщил Абашев журналистам.

Ранее Минздрав Татарстана рассказал о количестве заболевших коронавирусом медработников, а также о смертельных случаях среди персонала.

