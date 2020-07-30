Украина может запросить экстрадицию россиян, задержанных в Белоруссии

Фото: commons.wikimedia.org Наталья Филатова

Правоохранительные органы Украины могут запросить экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян, заявили в министерстве иностранных дел Украины.

Основанием для этого могут стать сообщения СМИ о том, что среди задержанных могут быть люди, участвовавшие в вооруженном конфликте в Донбассе, пишет RT.

В Белоруссии возбудили уголовное дело после задержания 33 россиян, представителей частной военной компании «Вагнер». Они подозреваются в подготовке теракта. По данным СМИ, правоохранители Белоруссии получили сведения о прибытии в страну более 200 человек «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

