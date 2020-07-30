Татарстан в два раза увеличил поставки сахара за рубеж

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В Татарстане за 7 месяцев 2020 года сумма экспорта сахара составила 4,2 млн долларов, что превышает показатели всего прошлого года в два раза.

В Минсельхозе РТ рассказали, что в первом полугодии в Татарстане произвели 51,4 тыс. тонн белого свекловичного сахара — в 3,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом в Татарстане снизились площади сахарной свеклы на 14 тыс. га, или на 24%.

Были наращены поставки сахара за рубеж, экспортировано продукции на 4,2 млн долларов. Эксперты говорят, что увеличение экспорта сахара связано с с падением цен на продукт внутри страны на фоне большого урожая в России, сообщает РБК.

Ранее в связи с закрытием Нурлатского сахарного завода и ухудшением конкурентной ситуации на рынке сахара Минниханов предложил ограничить ввоз сахара в Россию из-за рубежа.

