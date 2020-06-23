Четверть площадей из-под сахарной свеклы в Татарстане отдали под зерновые

В Татарстане снизились площади сахарной свеклы на 14 тыс. га, или на 24%, рассказал сегодня глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

По его словам, теперь эти площади засеяны зерновыми культурами.

Напомним, что в 2020 году в стране приостановили работу сразу три сахарных завода, один из них — в Татарстане (речь о Нурлатском сахарном заводе). Представители отрасли сообщали тогда, что причина приостановки деятельности предприятий — в перепроизводстве сахара в стране.

Проблема «лишней» свеклы в Татарстане возникла еще в прошлом году. Тогда перепроизводство сахара в целом по России достигло 1 млн тонн.