В Казани завершились работы над самым длинным граффити

В Казани на улице Завойского появился мурал длиной 183 метра — на сегодня это самый длинный мурал в городе. Рисунок получил название «Я могу дышать» и посвящен мечтам о космосе.

Граффити украшает фасад паркинга напротив жилого дома в ЖК «Малиновка». Общая площадь работы оставляет более 1000 квадратных метров, а высота варьируется от 1,5 до 16 м.

Автором проекта стал уличный художник Рустам Кубик.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Рустам Кубик (QBic) приступил к работе над граффити длиной 183 метра на ул. Завойского.

