В Казани завершились работы над самым длинным граффити
В Казани на улице Завойского появился мурал длиной 183 метра — на сегодня это самый длинный мурал в городе. Рисунок получил название «Я могу дышать» и посвящен мечтам о космосе.
Граффити украшает фасад паркинга напротив жилого дома в ЖК «Малиновка». Общая площадь работы оставляет более 1000 квадратных метров, а высота варьируется от 1,5 до 16 м.
Автором проекта стал уличный художник Рустам Кубик.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Рустам Кубик (QBic) приступил к работе над граффити длиной 183 метра на ул. Завойского.
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