В Казани художник приступил к работе над граффити длиной 183 метра

В Казани уличный художник Рустам Кубик (QBic) приступил к работе над граффити длиной 183 метра. Видео процесса работы опубликовали в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Казани на фасаде паркинга на улице Завойского появится самое длинное граффити в городе. Казанцы могли выбрать один из трех эскизов для нового мурала: «Я могу дышать», «Дорога жизни» и «Свидание».

Победителем стала работа «Я могу дышать», посвященная космосу и детским мечтам. За нее проголосовали 55% пользователей. Всего в опросе приняли участие 1 227 человек.

