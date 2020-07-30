Казань может войти в список пилотных регионов по программе модернизации пассажирского транспорта

Минтранс РФ совместно с ВЭБ.РФ подготовил проект программы модернизации пассажирского транспорта в регионах до 2030 года. Федеральная программа стоимостью в 5,1 трлн рублей затронет несколько регионов, в число которых может войти Казань.

Как пишет «Коммерсантъ», программа будет включать в себя модернизацию пассажирского транспорта. Планируется обновить 75% автобусов и до 25% парка электротранспорта в 104 городах. По задумке, регионы должны перейти на регулируемые тарифы и брутто-контракты на перевозку, которые будут частично субсидироваться

Программа затронет 104 городских агломерации. Пилотными регионами могут стать Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Челябинск, Нижний Новгород, Тверь, Волгоград, Воронеж и Пермь. По планам, изменится система оплаты: пассажир будет оплачивать не вход в транспорт, а использование всей системы. Стоимость одного проездного на 30 суток не должна превышать 7% от среднемесячного душевого дохода в регионе. Программа пересмотрит маршруты, а перевозчики перейдут на брутто-контракты.

Бюджет программы до 2030 года составит 5,1 трлн рублей, из которых 2,9 трлн рублей планируют собрать в виде платы за проезд. 1,2 трлн рублей должны будут найти регионы, 750 млрд рублей выделят из в федерального бюджета. 370 млрд рублей будут внебюджетными инвестициями. По расчетам, бюджеты могут получить 1 трлн рублей дополнительных доходов и более 3,3 трлн рублей валовой добавленной стоимости за 25 лет.

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