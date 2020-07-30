Дольщиков долгостроя «Свея» уверили в сдаче дома, но отказали в металлических дверях и отделке

Фото: Василя Ширшова

Новый застройщик долгостроя на Достоевского Республиканский фонд поддержки дольщиков отказал дольщикам в установке металлических дверей и предчистовой отделке квартир. Он заявил, что отклонение от требований проекта будет расцениваться как нецелевое расходование средств.

При встрече дольщиков с новым застройщиком выяснилось, что установленные металлические двери будут заменены на деревянные, а предчистовой отделки не будет.

— Любое отклонение от проекта не пройдет, Москва не пропустит. Нецелевой расход расценят как ваше необоснованное обогащение. Потому что вы заплатили за одно, а хотите получить другое. Это требования Москвы, — пояснил недовольным исполнительный директор ФПД Иван Новиков.

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