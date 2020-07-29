Чиновник из Челнов может быть назначен на пост замруководителя исполкома Тукаевского района

Заместитель начальника управления архитектуры Набережных Челнов Рафаэль Игтисамов покидает свой пост. Он может занять кресло заместителя главы исполкома Тукаевского района.

Об этом со ссылкой на источники, сообщает портал chelny-biz.ru.

Сам чиновник подтвердил изданию свой уход из исполкома Челнов. Новое место работы он комментировать не стал.

На данный момент, отметим, в структуре исполкома Тукаевского района три заместителя руководителя исполкома: по экономике и содействию развития предпринимательства, по социальным вопросам и по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению населения.

Напомним, что глава исполкома Ленар Авзалов задержан по подозрению в превышении полномочий. Вслед за ним был задержан депутат Тукаевского района Мусаниф Ханов, которому следователи инкриминируют мошенничество. Оба считаются причастными к делу о фиктивном благоустройстве в 16 населенных пунктах района.