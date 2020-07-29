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Чиновник из Челнов может быть назначен на пост замруководителя исполкома Тукаевского района

23:22, 29.07.2020
Чиновник из Челнов может быть назначен на пост замруководителя исполкома Тукаевского района
Фото: google.com/maps / скриншот

Заместитель начальника управления архитектуры Набережных Челнов Рафаэль Игтисамов покидает свой пост. Он может занять кресло заместителя главы исполкома Тукаевского района.

Об этом со ссылкой на источники, сообщает портал chelny-biz.ru.

Сам чиновник подтвердил изданию свой уход из исполкома Челнов. Новое место работы он комментировать не стал.

На данный момент, отметим, в структуре исполкома Тукаевского района три заместителя руководителя исполкома: по экономике и содействию развития предпринимательства, по социальным вопросам и по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению населения.

Напомним, что глава исполкома Ленар Авзалов задержан по подозрению в превышении полномочий. Вслед за ним был задержан депутат Тукаевского района Мусаниф Ханов, которому следователи инкриминируют мошенничество. Оба считаются причастными к делу о фиктивном благоустройстве в 16 населенных пунктах района.

ОбществоВласть Татарстан
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