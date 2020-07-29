В Казани столкнулись две легковушки и самосвал — видео

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани на проспекте Победы столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Согласно сообщениям в соцсетях, ДТП произошло возле ТЦ «Проспект».

Авария попала на видео. Судя по кадрам, водитель одного из легковых автомобилей выезжал с развязки и, перестраиваясь в другой ряд, задел едущую впереди машину. Сразу же после этого, завершив маневр, авто неаккуратно выехало прямо перед самосвалом. В итоге грузовик толкнул легковушку, отчего ее развернуло поперек дороги.

Накануне в Башкирии грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе. В результате аварии погибли два человека.