СМИ назвали страны, с которыми Россия может открыть авиасообщение

Россия сейчас изучает возможность возобновления авиасообщения еще с несколькими странами в августе — сентябре.

Так, российские власти обсуждают перспективы возобновления перелетов с Венгрией, Южной Кореей, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Также ОАЭ уведомили о готовности открыть границы для россиян.

По данным ТАСС, на втором этапе возобновления авиасообщения для россиян смогут открыться Южная Корея и Мальдивы.

24 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа. Россияне смогут улететь пока что в три страны — Турцию, Танзанию и Великобританию. Первые рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

