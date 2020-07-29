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Почтовые отделения Татарстана не будут работать в Курбан-байрам

16:08, 29.07.2020
Почтовые отделения Татарстана не будут работать в Курбан-байрам
Фото: realnoevremya.ru

Почтовые отделения Татарстана 31 июля будут закрыты в связи с празднованием Курбан-байрама. Этот день в РТ объявлен выходным. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

30 июля почта в республике работает по обычному графику, но с сокращением времени работы на один час. Уточнить режим работы можно на сайте компании или в мобильном приложении.

Ранее сообщалось о закрытии на 3 дня офисов МФЦ — с 31 июля по 2 августа. 30 июля во всех центрах рабочий день также будет сокращен на 1 час.

Общество Татарстан
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