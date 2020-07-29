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Путин призвал избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса

14:23, 29.07.2020
Путин призвал избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо постараться избежать введения повторного режима ограничений из-за нового коронавируса.

«Конечно, необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного режима введения ограничений. Тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать в безопасном, нормальном, привычном для людей режиме», — заявил Путин в среду на совещании.

Ранее первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев отметил, что сейчас есть предположение о том, что второй волны COVID-19 осенью не будет, однако в республике не планируют ослаблять действующую сейчас систему здравоохранения.

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