Путин призвал избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо постараться избежать введения повторного режима ограничений из-за нового коронавируса.

«Конечно, необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного режима введения ограничений. Тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать в безопасном, нормальном, привычном для людей режиме», — заявил Путин в среду на совещании.



Ранее первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев отметил, что сейчас есть предположение о том, что второй волны COVID-19 осенью не будет, однако в республике не планируют ослаблять действующую сейчас систему здравоохранения.