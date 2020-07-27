КФУ откроет в Казани детский сад для особенных детей

Фото: КФУ

Осенью в Казани откроется детский сад для особенных детей при Казанском федеральном университете. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Сообщается, что детский сад станет базовой площадкой обучения будущих педагогов, повышения их квалификации, а также федеральной площадкой по сопровождению детей с расстройством аутистического спектра.



Набор детей с РАС будет проходить вместе с управлением образования Казани по направлению городской психолого-медико-педагогической комиссии. В детском саду будут открыты 8 групп кратковременного пребывания «Особый ребенок» и две группы кратковременного пребывания «Лекотека», обучение в которых будет проходить вместе с родителями.

«Причем в группе будут находиться не более пяти детей. И для каждого малыша будет разработана индивидуальная коррекционная программа, учитывающая его медико-психоло-педагогические особенности. Кроме того, в детском саду будет работать центр комплексного сопровождения для малышей с РАС в возрасте от одного года. Для них и их родителей будет проводиться комплексная психолого-педагогическая работа, что позволит повысить уровень как образования ребенка, так и его социализированности в современное общество», — рассказала исполняющая обязанности заведующего детского сада Ирина Нигматуллина.



Ранее врач-диетолог Университетской клиники Казанского федерального университета Венера Аверкиева рассказала, для профилактики каких заболеваний необходимо есть разные ягоды.

