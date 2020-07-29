В казанском зоопарке «Река Замбези» поселились африканские марабу

В казанском зоопарке «Река Замбези» поселилась пара африканских марабу.

Птицы прибыли в Казань из Германии в конце июня. Марабу уже прошли 30-дневный карантин, и сейчас посетители зоопарка могут их увидеть.

Они живут в антилопнике, днем выходят гулять в импровизированную саванну. Птицы соседствуют со старожилами зоопарка — страусами Машей и Васей.

По словам работников зоопарка, животные очень быстро адаптировались. В первый же день начали есть. Птицы были под ежедневным присмотром ветеринаров, передает мэрия Казани.

В дикой природе марабу питаются грызунами, змеями, лягушками, ящерицами, термитами. В зоопарке в рационе птиц — красная рыба, говяжье сердце, любимое лакомство — курица. Питаются они один раз в день, а порция составляет 850 грамм.

В 9 утра птицы едят, а после выходят на прогулку в импровизированную саванну со страусами Машей и Васей и антилопами гну. Животные между собой хорошо контактируют. Вечером марабу возвращаются к себе в клетку.

Недавно в казанском зоопарке «Река Замбези» появилась пара кафрских воронов. Они также прибыли из Германии.

