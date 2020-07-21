В казанском зоопарке «Река Замбези» появились кафрские вороны

В казанском зоопарке «Река Замбези» появилась пара кафрских воронов.

Они прибыли в столицу Татарстана из Германии. Птицы родились в зоопарке города Котбус. Воронам уже пять лет.

Кафрский рогатый ворон, или южный рогатый ворон, является самым крупным видом из семейства птиц-носорогов, одним из двух видов, входящих в род рогатых воронов. Ворон обитает в африканской саванне, к югу от экватора, занесен в Международную Красную книгу. Продолжительность его жизни составляет 40—60 лет.

Питаются вороны членистоногими, моллюсками, лягушками, ящерицами, змеями и грызунами, сообщатся в официальном аккаунте зоопарка в «Инстаграме».



В конце 2021 года в казанский зоопарк привезут носорогов.