Ростуризм перечислил новые условия для получения туристического кешбэка — программа действует в Татарстане

Ростуризм назвал новые условия для получения компенсации расходов отдыхающим, которые до конца года приобретут тур в российские регионы. Напомним, программа действует и для туристов, приезжающих в Татарстан.

Так, туристам, желающим оформить кешбэк теперь следует не просто оплатить поездку картой «Мир», а сделать это именно на сайте туроператора или гостиницы одним платежом.

В Ростуризме обратили внимание, что наличные платежи или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках программы невозможны.

Также в ведомстве разъяснили, что оплатить путешествие можно картой любого банка, однако платежной системой обязательно должна быть «Мир». Дополнительным условием для получения туристического кешбэка является регистрация в программе лояльности платежной системы.

Кешбэк будет предусмотрен для поездок с 15 августа по 20 декабря 2020 года по 44 направлениям, а вне высокого сезона (с 1 октября до 20 декабря) — еще по 11.