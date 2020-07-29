В Татарстане за последние сутки выявили 33 новых случая COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая, таким образом в республике зафиксировано всего 5 434 случая, рассказала сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



За истекшие сутки проведено 4 838 исследований ПЦР. Лабораторные исследования проводятся в 13 госучреждениях и 5 частных. Также еще 9 частных медцентров проводят исследования на определение антител к коронавирусу. Охват тестированием в Татарстане составляет 128,6 на 100 тысяч.

Первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев уточнил, что в настоящее время в стационарах находятся 499 человек с диагнозом COVID-19. Госпитализированы за сутки 14, выздоровели 39. На ИВЛ находятся 39 человек, у всех достаточно хороший прогноз.

