Минниханова попросили возглавить оргкомитет Кубка мира по боксу

Фото: пресс-служба Федерации бокса РТ

Федерация бокса России обратилась с просьбой к президенту РТ Рустаму Минниханову возглавить региональный организационный комитет командного Кубка мира. Рустама Нургалиевича попросили оказать поддержку этому международному турниру. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на президента Федерации бокса Татарстана Сергея Игнатьева.



— Для того чтобы организация спортивного мероприятия такого масштаба была максимально успешной, Федерация бокса России обратилась с просьбой к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову возглавить организационный комитет Кубка мира в Казани и оказать всестороннюю поддержку.

Мы уверены, что при поддержке Правительства Республики Татарстан, министерств спорта России и Татарстана нам удастся провести этот турнир на очень высоком уровне, — заявил Игнатьев.



Отметим, что командный чемпионат Кубка мира по боксу — 2021 пройдет в 13 городах Российской Федерации. Полуфиналы примут Казань и Санкт-Петербург, финал пройдет в Москве.

