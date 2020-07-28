Курс евро поднялся выше 85 рублей
Во вторник, 28 июля, на Московской бирже курс евро превысил 85 рублей. На 16.15 европейская валюта оценивалась в 85,02 рубля.
Сегодняшний максимум — это 85,04 рубля. Курс евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля.
Накануне аналитики предсказывали, что европейская валюта не преодолеет отметку в 90 рублей. Они объясняли, что укрепление евро обусловлено слабыми позициями экономики США из-за коронавируса.АналитикаЭкономикаФинансы
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