Аналитики не ожидают роста курса евро до 90 рублей

Российские аналитики сходятся во мнении, что у евро мало шансов вырасти до отметки в 90 рублей. Они уверены, что в скором времени европейская валюта вернется к привычному показателю.

Директор департамента инвестиционного анализа и обучения компании «Универ-капитал» Андрей Верников объяснил, что сложная ситуация с коронавирусом в США влияет на экономику страны, а значит, и делает доллар менее привлекательным для инвесторов.

«Есть основания ожидать сильной инфляции доллара, поэтому инвесторы выбирают евро», — приводит «РИА Новости» слова эксперта.

Ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков согласен, что финансовая политика властей США привела к «новым рекордам цены на золото и укреплению евро до многолетних максимумов».

Однако расти дальше евро, скорее всего, не будет, уверен аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

На этой неделе курс доллара будет колебаться в рамках 71—72,5 рубля, а евро — 83,5—84,7 рубля, оценил экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

Напомним, что сегодня стоимость золота превысила все исторические рекорды и достигла $1 935 за тройскую унцию.