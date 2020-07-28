МЧС Татарстана предупредило о грозах и тумане

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погоды с 21 часа 28 июля до 21 часа 29 июля.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», на территории РТ и в Казани ночью и утром местами ожидается туман, а также грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.

Накануне Гидрометцентр Татарстана составил прогноз погоды на ближайшие пять дней. Согласно ему, всю неделю в республике сохранится вероятность дождей и гроз, при этом в четверг температура воздуха достигнет +32°С.