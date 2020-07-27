Синоптики Татарстана обещают жару и грозы в ближайшие дни

Гидрометцентр Татарстана составил прогноз погоды на ближайшие пять дней. Согласно ему, всю неделю в республике сохранится вероятность дождей и гроз, при этом в четверг температура воздуха достигнет +32°С.

Во вторник, 28 июля, и в среду, 29 июля, Татарстан будет находиться в гребне антициклона, говорится в сообщении. Местами пройдут дожди, возможны грозы с усилением ветра до 15—20 м/с. Днем во вторник температура воздуха будет достигать 23—28 градусов тепла. На следующий день столбик термометра поднимется до 25—30 градусов.

В четверг, 30 июля, через республику пройдет теплый атмосферный фронт. Ночью возможен дождь, днем ожидаются грозовые дожди с кратковременными усилениями ветра до 17—22 м/с. В отдельных районах синоптики прогнозируют град. При этом температура воздуха составит от +27°С до +32°С.

В пятницу и субботу, по предварительным прогнозам, через территорию республики будут проходить активные атмосферные фронты. Прогнозируются ливневые дожди, грозы, сильный ветер, локально град. Дневные температуры ожидаются на уровне 21—26 градусов тепла.