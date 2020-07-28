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Глава «Ростеха» рассказал Путину о тестировании беспилотного КАМАЗа

14:10, 28.07.2020
Глава «Ростеха» рассказал Путину о тестировании беспилотного КАМАЗа
Фото: kremlin.ru

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что началось тестовое испытание беспилотного автомобиля КАМАЗ.

«Это, в общем-то, тоже знаковое событие для автопрома и в целом для нашей промышленности», — цитирует Чемезова пресс-служба Кремля.

Российский лидер сообщил, что видел грузовик во время посещения завода и поинтересовался, выезжает ли он за территорию.

«Да. Мы на базе как раз такого автомобиля уже будем делать небольшие грузовички, которые можно использовать на территории больших предприятий для перевозки каких-либо грузов», — сообщил глава «Ростеха».

Путин также предложил использовать грузовик на карьерах.

Напомним, в середине июля на дорогах Иннополиса появился беспилотный КАМАЗ.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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