Глава «Ростеха» рассказал Путину о тестировании беспилотного КАМАЗа

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что началось тестовое испытание беспилотного автомобиля КАМАЗ.

«Это, в общем-то, тоже знаковое событие для автопрома и в целом для нашей промышленности», — цитирует Чемезова пресс-служба Кремля.

Российский лидер сообщил, что видел грузовик во время посещения завода и поинтересовался, выезжает ли он за территорию.

«Да. Мы на базе как раз такого автомобиля уже будем делать небольшие грузовички, которые можно использовать на территории больших предприятий для перевозки каких-либо грузов», — сообщил глава «Ростеха».

Путин также предложил использовать грузовик на карьерах.

Напомним, в середине июля на дорогах Иннополиса появился беспилотный КАМАЗ.