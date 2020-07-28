Глава «Ростеха» рассказал Путину о тестировании беспилотного КАМАЗа
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что началось тестовое испытание беспилотного автомобиля КАМАЗ.
«Это, в общем-то, тоже знаковое событие для автопрома и в целом для нашей промышленности», — цитирует Чемезова пресс-служба Кремля.
Российский лидер сообщил, что видел грузовик во время посещения завода и поинтересовался, выезжает ли он за территорию.
«Да. Мы на базе как раз такого автомобиля уже будем делать небольшие грузовички, которые можно использовать на территории больших предприятий для перевозки каких-либо грузов», — сообщил глава «Ростеха».
Путин также предложил использовать грузовик на карьерах.
Напомним, в середине июля на дорогах Иннополиса появился беспилотный КАМАЗ.ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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