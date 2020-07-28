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Суд вновь отправил в СИЗО замглавы МЧС Татарстана

13:11, 28.07.2020 1
Суд вновь отправил в СИЗО замглавы МЧС Татарстана

Верховный суд Татарстана отменил постановление Приволжского райсуда об освобождении замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина.

Он пробудет в СИЗО до 16 сентября.

Напомним, в марте этого года Насибуллина и директора коммерческой фирмы «ОДС РТ»
Зиннатуллина отправили в СИЗО по подозрению в злоупотреблении полномочиями и хищении 162 млн рублей путем привлечения коммерческой фирмой сил и средств ведомства и навязывания ее услуг малым нефтяным компаниям в обход бесплатных государственных. Позже оба получили статус обвиняемых в этом деле и замену реального ареста домашним.

Ранее источники «Реального времени» сообщили, что инспекторы ФСИН обратились в суд Казани за разъяснением условий домашнего ареста для замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина. Причиной стали сигналы с электронного браслета о неоднократных выходах арестанта за пределы разрешенного радиуса.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:51
    Что то звезду за неделю поймал и снова
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