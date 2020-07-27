Электронный браслет зафиксировал «побег» замглавы МЧС Татарстана

Фото: "Реальное время"

Инспекторы ФСИН обратились в суд Казани за разъяснением условий домашнего ареста для замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина. Причиной стали сигналы с электронного браслета о неоднократных выходах арестанта за пределы разрешенного радиуса, сообщают источники «Реального времени».



Каждый раз после выезда на «побег» проверяющие выясняли — тревога ложная. На самом деле ВИП-спасатель территорию своего домовладения не покидал. Просто огороженная забором территория его частных владений превышает стандартный радиус, заданный системой для домашних арестантов.

Схожая проблема, как выяснило «Реальное время», возникла и у второго обвиняемого по «делу МЧС» — директора коммерческой фирмы «ОДС РТ» Ленура Зиннатуллина.

В результате от уголовно-исполнительной инспекции в Приволжский райсуд Казани поступили ходатайства с просьбой разъяснить — как контролировать двух арестантов, если каждый поход в баню — на другой конец двора — система распознает как нарушение.

Дату рассмотрения этих материалов суд еще не назначил.

Напомним, в марте этого года Насибуллина и Зиннатуллина отправили в СИЗО по подозрению в злоупотреблении полномочиями и хищении 162 млн рублей путем привлечения коммерческой фирмой сил и средств ведомства и навязывания ее услуг малым нефтяным компаниям в обход бесплатных государственных. Позже оба получили статус обвиняемых в этом деле и замену реального ареста домашним.