УНИКС подписал бывшего одноклубника Леброна Джеймса

Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с американским защитником Джоном Холландом. Соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне 32-летний Холланд выступал в составе иерусалимского «Хапоэля». В израильской лиге он набирал в среднем 10,5 очка и совершал 3,8 подбора.

Джон начинал свою карьеру в Европе в 2011 году и сменил множество команд, защищая цвета «Роанна», «Кахасола», «Гравелина» и «Бешикташа». После этого он попробовал пробиться в НБА через Лигу развития и в итоге попал в ростер «Кливленд Кавальерс», где в сезоне 2017/18 играл вместе с самым популярным игроком нынешней НБА Леброном Джеймсом.

Всего в НБА Холланд провел 25 игр в регулярных чемпионатах, набирая в них 2,2 очка и собирая 1 подбор за игру в среднем. Затем Холланд выступал в чемпионате Пуэрто-Рико и лишь в 2019 году перебрался в «Хапоэль».

