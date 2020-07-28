В Казани отменили один из пригородных поездов до Албабы

В Казани с 30 июля выводится из расписания один из пригородных поездов Албаба — Казань. Помимо этого, меняется расписание трех электричек, следующих из столицы Татарстана до станции Сосновка, Свияжск и Албабы.

Так, пригородный поезд №6324 сообщением Албаба — Казань отправлением в 6.40 и прибытием в столицу Татарстана в 8.33 отменяется до 22 августа из-за ремонтных работ на перегоне Каменище — Тарталей.

Также с 30 июля по 22 августа изменится порядок курсирования двух пригородных поездов. Пригородный поезд №6362, следующий из столицы Татарстана в Албабу, будет отправляться в 6.44, изменения далее коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Прибытие на станцию Казань запланировано на 8.39.

Пригородный поезд №6422 сообщением Казань — Сосновка будет отправляться из столицы Татарстана в 7.53, далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Поезд будет прибывать на станцию Сосновка в 11.32.

С 29 июля по 21 августа изменится расписание пригородного поезда №6359 сообщением Казань — Свияжск. Он будет отправляться со станции Казань в 19.24, а прибывать на станцию Свияжск в 20.39, сообщает мэрия Казани.

Ранее в Татарстане возобновили работу несколько вечерних электричек.