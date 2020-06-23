В Казани возобновляют движение несколько вечерних электричек

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Миндортранс РТ сообщил о возобновлении нескольких вечерних электричек. Вернутся в расписание четыре пригородных маршрута.

Так, с 25 июня вновь начнет курсировать электричка Свияжск — Казань отправлением в 18.03 и прибытием в 19.20.

Возвращается и обратный маршрут Казань — Свияжск отправлением в 20.50, прибытием в 22.04.

Также пригородный поезд Бирюли — Паратск вновь будет отправляться в 19.23 и прибывать в пункт назначения в 21.12.

Кроме того, в расписании вновь появится электричка Казань — Сосновка на 20.30, однако она пока будет курсировать по маршруту Казань — Арск.

Ранее сообщалось, что с 21 июня электричка Казань — Свияжск вновь будет останавливаться на Обсерватории.