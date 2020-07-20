В Казани возле нового торгового центра открылась выставка скульптур

Фото: KazanMall

Сегодня в Казани возле главного входа в новый центр семейного отдыха на Павлюхина открылась выставка московского художника Дмитрия Каварги «Атлеты неофутуризма».

Экспозиция представляет собой пять скульптур высотой от 3 до 4,5 метра, которые внешне схожи с фантастическими инопланетными пришельцами. Выставка продлится до 20 ноября.

Впервые выставка «Атлеты неофутуризма» прошла в 2018 году в парке «Музеон» в Москве, в 2019-м — в Санкт-Петербурге перед выставочным залом «Манеж», передает мэрия Казани.

Ранее в Национальной галерее «Хазинэ» открылась экспозиция произведений питерского художника Николая Буранова «Слышу голос Насретдина среди улиц Бухары». Подробнее о выставке — в материале «Реального времени».

