Цена золота пробила исторический рекорд

Цена золота выросла на 1,9% и достигла $1 935 за тройскую унию, что является наивысшей ценой драгоценного металла за всю историю.

Предыдущий рекорд был установлен 6 сентября 2011 года, когда унция золота стоила $1 920.

В условиях пандемии возросший спрос на драгоценные металлы стимулируется о стороны центробанков, отрицательными реальными ставками на долговые обязательства США и снижением добычи серебра, сообщает «Коммерсант».



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