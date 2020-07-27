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Цена золота пробила исторический рекорд

08:10, 27.07.2020
Цена золота пробила исторический рекорд
Фото: pixabay.com/

Цена золота выросла на 1,9% и достигла $1 935 за тройскую унию, что является наивысшей ценой драгоценного металла за всю историю.

Предыдущий рекорд был установлен 6 сентября 2011 года, когда унция золота стоила $1 920.

В условиях пандемии возросший спрос на драгоценные металлы стимулируется о стороны центробанков, отрицательными реальными ставками на долговые обязательства США и снижением добычи серебра, сообщает «Коммерсант».

Ранее блогер и экономист Альберт Бикбов порассуждал о нефти, курсе рубля и коллективном иммунитете.

Общество Татарстан
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