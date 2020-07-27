Алина Загитова: «В будущем могу начать играть в гольф»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала гостем фестиваля по гольфу «Сильные фигуры» в Завидово Тверской области и провела тренировку со старшим тренером сборной России Игорем Ивашиным.



— Может, в будущем я тоже начну играть в гольф, потому что сегодня я поймала огонек, и у меня есть стремление к этому виду спорта. Вы занимаетесь очень хорошим делом. Главное, чтобы в дальнейшем у всех все получилось, — сказала Загитова.

Помимо тренировки по гольфу, Алина пообщалась с министром спорта РФ Олегом Матыциным, первым заместителем председателя Госдумы РФ, экс-президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым, а также с олимпийской чемпионкой Турина-2006 по конькобежному спорту Светланой Журовой.

Отметим, что Загитова посетила мероприятие в свой выходной. Сейчас она готовится к следующему сезону на базе в Новогорске в группе Этери Тутберидзе, хотя формально находится в статусе приостановления карьеры.

Ранее Загитова и Тутберидзе снялись для обложки немецкого журнала.