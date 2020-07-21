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Загитова и Тутберидзе появились на обложке немецкого журнала

22:40, 21.07.2020
Загитова и Тутберидзе появились на обложке немецкого журнала
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и ее тренер Этери Тутберидзе стали героинями обложки нового номера немецкого журнала о фигурном катании Pirouette.

Двойной выпуск журнала, за июль и август, поступит в продажу на территории Германии 28 июля, сообщается на официальном сайте издания.


Напомним, что Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года. Фигуристка пропустила чемпионат России и оставшиеся турниры сезона. Алина продолжает тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон.

Накануне спортсменка показала как сдавала ЕГЭ по биологии.

СпортФигурное катание Татарстан
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