Загитова и Тутберидзе появились на обложке немецкого журнала

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и ее тренер Этери Тутберидзе стали героинями обложки нового номера немецкого журнала о фигурном катании Pirouette.

Двойной выпуск журнала, за июль и август, поступит в продажу на территории Германии 28 июля, сообщается на официальном сайте издания.



Напомним, что Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года. Фигуристка пропустила чемпионат России и оставшиеся турниры сезона. Алина продолжает тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон.

Накануне спортсменка показала как сдавала ЕГЭ по биологии.



