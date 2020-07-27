Дело беглой кассирши из Башкирии передали в суд

Фото: пресс-служба МВД по РБ

27 июля Салаватский городской суд Башкирии назначил первое заседание по уголовному делу беглой кассирши Луизы Хайруллиной и ее мужа — оно пройдет 5 августа.

Хайруллиной инкриминируется присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в особо крупном размере, ее муж Марат Хайруллин проходит по делу как организатор преступления, пишет «Интерфакс».

Напомним, что в 2017—2019 годах старший кассир «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина вынесла из банка более 25 млн рублей. В мае прошлого года, узнав, что в банке предстоит ревизия и что недостача будет выявлена, она решила скрыться вместе с семьей. Выехав из Салавата, семья некоторое время жила в лесу, потом приехала в Казань, где Хайруллиных обнаружили 4 июля на съемной квартире. В итоге Луизу Хайруллину заключили в СИЗО, ее муж находится под домашним арестом.

Подробнее о громком деле, за которым год назад следила вся страна, — в материале «Реального времени».