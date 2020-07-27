В Татарстане в 38 открытых и закрытых кинотеатрах пройдет акция «Ночь кино»

В 38 открытых и закрытых кинотеатрах Татарстана 29 августа пройдет всероссийская акция «Ночь кино».



В республике и в других российских регионах пройдут показы фильмов в кинозалах, библиотеках, на открытых пространствах и творческих площадках. Впервые в акции принимают участие и частные кинотеатры, среди них «Киномакс», «Синема 5», «Синема 16», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Зрителям покажут анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк 4», «Лед 2»,«Холоп». По предварительным подсчетам, кино смогут посмотреть около 5 тыс. татарстанцев.

Показы фильмов пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором.



С сегодняшнего дня в Татарстане можно проводить кинопоказы на открытом воздухе.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина отметила, что кинотеатры в Татарстане откроются лишь на третьем этапе снятия ограничений.

