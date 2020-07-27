За первую неделю работы сервиса проката самокатов казанцы воспользовались им 6 тысяч раз

С 22 июля в тестовом режиме в Казани запустили сервис проката самокатов и электросамокатов Whoosh. Об этом рассказал сегодня в мэрии замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Только за первую неделю казанцы воспользовались самокатами 6 тысяч раз. Сейчас более 100 точек парковки в Вахитовском и Ново-Савиновском районах. В дальнейшем количество парковок увеличат как минимум втрое. Базовый тариф за старт — 50 рублей, стоимость каждой последующей минуты от 5 рублей. Депозит на поездку составляет 500 рублей, средства остаются заблокированными на карте до конца поездки.

Руководство города ведет переговоры еще с тремя компаниями, которые смогут организовать прокат такого легкого городского транспорта. Организуются места дислокации, идет выделение земельных участков, поиск помещений для хранения инвентаря, число которого планируется довести до 1,6 тыс. единиц.

Неделю назад власти Казани сообщили о запуске шерингового сервиса, который предоставляет в прокат самокаты. Взять их можно на автоматизированных станциях, расположенных в основном в центре города.

