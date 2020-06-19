Мэрия Казани отчиталась о запуске станций проката самокатов

Власти Казани сообщили о запуске шерингового сервиса, который предоставляет в прокат самокаты. Взять их можно на автоматизированных станциях, расположенных в основном в центре города.

Семь станций будут работать до 30 сентября, сообщается на сайте мэрии Казани. Они установлены по следующим адресам:

ул. Кремлевская, 2;

ул. Кремлевская, 37;

ул. Татарстан, 1;

ул. Пушкина, 5;

ул. Ершова, 1в;

площадь Свободы;

пр. Ямашева, 46.

Чтобы взять самокат, пользователю необходимо скачать приложение Samocat Sharing. Далее он сможет оформить до четырех самокатов на свой номер телефона. Сдать транспорт можно на любой из указанных в приложении станций.