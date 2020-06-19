Новости бизнеса

13:25 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Мэрия Казани отчиталась о запуске станций проката самокатов

13:04, 19.06.2020
Мэрия Казани отчиталась о запуске станций проката самокатов
Фото: kzn.ru

Власти Казани сообщили о запуске шерингового сервиса, который предоставляет в прокат самокаты. Взять их можно на автоматизированных станциях, расположенных в основном в центре города.

Семь станций будут работать до 30 сентября, сообщается на сайте мэрии Казани. Они установлены по следующим адресам:

  • ул. Кремлевская, 2;
  • ул. Кремлевская, 37;
  • ул. Татарстан, 1;
  • ул. Пушкина, 5;
  • ул. Ершова, 1в;
  • площадь Свободы;
  • пр. Ямашева, 46.

Чтобы взять самокат, пользователю необходимо скачать приложение Samocat Sharing. Далее он сможет оформить до четырех самокатов на свой номер телефона. Сдать транспорт можно на любой из указанных в приложении станций.

БизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем