В России предложили дать регионам право снижать налоги для самозанятых

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Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин выступил предложение дать регионам право снижать налог для самозанятых. Соответствующие письма направлены председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину

Катырин предлагает дать регионам право снижать ставку налогообложения для самозанятых до 1%. Поводом послужила поставленная задача президента Владимира Путина по повышению качества жизни граждан, передает ТАСС.

Налоговый режим для самозанятых действует в Татарстане с 1 января 2019 года. Он предусматривает уплату налога в 4% гражданам, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников. В Татарстане зарегистрировано более 68 тыс. самозанятых.



Ранее самозанятым Татарстана вернули 128,8 млн рублей налогов, уплаченные ими в 2019 году.

