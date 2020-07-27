В России предложили ввести уголовную статью за мошенничество с налогами

Правоохранительные органы разработали проект новой статьи уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».

По словам заместителя председателя Следственного комитета России, генерал-полковника Елены Леоненко, сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства.

В настоящее время к налоговым преступлениям относят четыре статьи УК РФ: со ст. 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов» по ст. 199.2 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов»), а также ст. 159 («Мошенничество»).

Леоненко пояснила, что в данном случае речь идет о незаконном возмещении НДС из бюджета. При этом статья 199 предусматривает лишение свободы до 6 лет, а 159-я — до 10. Однако, по словам представителя СК, иногда одни и те же действия одних и тех же лиц квалифицируют то по одной, то по другой статье.

В правоохранительных органах пояснили, что законопроект разрабатывали совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК, передает «РИА Новости».