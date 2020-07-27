Германия выступила против возвращения России в G8
Германия выступила против возвращения России в G8. С таким мнением выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Rheinische Post.
Для того, чтобы вернуться в G8 Россия должна урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины и решить вопрос с Крымом.
«Причиной исключения (из G8.—прим. ред.) России стали аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. Пока у нас нет решения, я не вижу для этого (восстановления) никаких шансов»,— цитирует министра «Коммерсант».
Маас подчеркнул, что Крым входит в состав Украины, и G7 не примет «тот факт, что в XXI веке границы в Европе изменяются просто так».
Ранее Путин и Зеленский обсудили урегулирование кризиса на Украине. В Донецкой республики получили приказ о полном прекращении огня с 27 июля.
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