Германия выступила против возвращения России в G8

Германия выступила против возвращения России в G8. С таким мнением выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Rheinische Post.

Для того, чтобы вернуться в G8 Россия должна урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины и решить вопрос с Крымом.

«Причиной исключения (из G8.—прим. ред.) России стали аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. Пока у нас нет решения, я не вижу для этого (восстановления) никаких шансов»,— цитирует министра «Коммерсант».

Маас подчеркнул, что Крым входит в состав Украины, и G7 не примет «тот факт, что в XXI веке границы в Европе изменяются просто так».



Ранее Путин и Зеленский обсудили урегулирование кризиса на Украине. В Донецкой республики получили приказ о полном прекращении огня с 27 июля.



