С завтрашнего дня вооруженным силам ДНР запретили использовать оружие
Вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой республики получили приказ о полном прекращении огня с 27 июля. Об этом рассказал начальник Управления народной милиции ДНР генерал-майор Денис Синенков.
«Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие», — цитирует его «Донецкое агентство новостей».
Каждый военнослужащий должен подписаться под приказом.
Ранее Зеленский рассказал, как планирует «вернуть» Донбасс. Он пообещал, что сделает это после того, как оттуда «выйдут войска».
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