С завтрашнего дня вооруженным силам ДНР запретили использовать оружие

Вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой республики получили приказ о полном прекращении огня с 27 июля. Об этом рассказал начальник Управления народной милиции ДНР генерал-майор Денис Синенков.

«Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие», — цитирует его «Донецкое агентство новостей».

Каждый военнослужащий должен подписаться под приказом.

Ранее Зеленский рассказал, как планирует «вернуть» Донбасс. Он пообещал, что сделает это после того, как оттуда «выйдут войска».

