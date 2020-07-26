Путин и Зеленский обсудили урегулирование кризиса на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Главы двух государств обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Политики позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня.

Также российский лидер обратил внимание на то, что заявления Украины о безальтернативности Минских соглашений должны подкрепляться на практике, говорится в сообщении Кремля.

Сегодня вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой республики получили приказ о полном прекращении огня с 27 июля.

