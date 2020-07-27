Орнитолог рассказал, как подсадил троих орлят в «приемные» гнезда в лесу Татарстана

Орнитолог КФУ Ринур Бекмансуров рассказал о том, как «пристроил» в приемные семьи трех орлят в Арском районе. Он надеется, что «приемыши» выживут в новых семьях.

Троих птенцов нашел в лесу пенсионер. Он принес их в местное лесничество. Специалисты из природоохранных структур Татарстана обратились к Бекмансурову с просьбой выходить редких птиц. Ученый решил подсадить их в новые гнезда.

«Повезло, что во всех трех случаях родители были на охоте и не видели процесса подселения. Птенцы-хозяева на подселенца не среагировали и, к счастью, оказались сыты, с полными зобами, значит, родители здесь справляются хорошо. Они даже не пытались съесть оставленную мною еду. А вот подселенцы, наоборот, сразу же начали глотать все, что я положил в гнездо, да еще и принялись есть остатки добычи орлов. Подселенцы примерно одного возраста с птенцами-хозяевами, только в третьем гнезде хозяева оказались чуточку помладше», — рассказал орнитолог.

Ученый надеется, что новые родители докормят приемышей как своих и научат их охотиться.

Напомним, ранее о проблемах этих птенцов сообщал госкомитет по биоресурсам Татарстана.

