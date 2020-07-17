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В Татарстане ищут приемную семью орлятам

17:54, 17.07.2020
В Татарстане ищут приемную семью орлятам
Фото: ojm.tatarstan.ru

Госкомитет по биологическим ресурсам Татарстана ищет приемную семью для троих орлят. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Птенцов орланов-белохвостов нашел житель Арского района. С просьбой помочь выходить редких птиц он обратился к специалистам Госкомитета Татарстана по биоресурсам и орнитологам. Эксперты предложили подсадить пернатых в имеющиеся гнезда.

«Сейчас специалисты подыскивают подходящий «дом». В ближайшее время птицы будут возвращены в природную среду», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Татарстане пересчитали всех сурков-байбаков.

Справка

Орлан-белохвост — птица, занесенная в Красную книгу. В Татарстане находится под особой защитой.

Общество Татарстан
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