В Татарстане ищут приемную семью орлятам

Госкомитет по биологическим ресурсам Татарстана ищет приемную семью для троих орлят. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Птенцов орланов-белохвостов нашел житель Арского района. С просьбой помочь выходить редких птиц он обратился к специалистам Госкомитета Татарстана по биоресурсам и орнитологам. Эксперты предложили подсадить пернатых в имеющиеся гнезда.

«Сейчас специалисты подыскивают подходящий «дом». В ближайшее время птицы будут возвращены в природную среду», — рассказали в ведомстве.

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