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Дегтярев впервые вышел к протестующим в Хабаровске

20:38, 26.07.2020
Дегтярев впервые вышел к протестующим в Хабаровске
Фото: ldpr.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые после назначения вышел к митингующим в поддержку арестованного бывшего главы региона Сергея Фургала.

Он заявил, что жителям края следует прекратить проводить акции в поддержку Фургала, поскольку они проводятся во время ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.

Также в ходе встречи Дегтярев усомнился в достоверности распространяемых некоторыми СМИ данных о многотысячных участниках несогласованных акций. «Мне очень не нравится, что [количество] людей <…> некоторые СМИ <…> умножают на десять. По моим подсчетам, это тысяч десять. Может, я не все фотографии видел, я не калькулятор», — сказал он (цитата по ТАСС).

20 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

С момента задержания Сергея Фургала в Хабаровске проходят акции в его поддержку. Вчера жители города вышли на две несанкционированные акции.

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