Путин сообщил о принятии 40 кораблей в состав ВМФ в этом году

Военно-морской флот России оснащён уникальными образцами вооружения и спецтехники, в этом году в его состав примут еще 40 кораблей и судов различных классов, заявил президент РФ Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

«В составе современного военно-морского флота России корабли, оснащённые высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолёты и другие летательные аппараты», — передает RT его слова.

Путин отметил, что уровень оснащенности флота постоянно растет.

Сегодня президент России Владимир Путин принимает участие в торжественных мероприятиях по случаю дня Военно-морского флота РФ. Верховный главнокомандующий обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

