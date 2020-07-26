В провинции Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

На северо-западе Монголии объявлен карантин после подозрения на выявление случаев бубонной чумы. Заболевание подозревают у жителя населенного пункта Улиастаи в провинции Завхан.

Сообщается, что мужчина с семьей употреблял мясо сурка неделю назад. Он помещен в больницу, девять человек, находящихся с ним в контакте, изолированы на дому.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Национальный центр инфекционных болезней Монголии, из 21 провинции страны 17 подвержены риску распространения бубонной чумы.

Ранее замглавы управления Роспотребнадзора в Татарстане Любовь Авдонина заявила, что Татарстану не стоит опасаться угрозы бубонной чумы — в республике нет условий для распространения вызывающей ее бактерии.

