Любовь Авдонина: «Наша территория по чуме благополучная»

Ждать ли в Татарстане чуму из Монголии?

Россия еще находится в тисках «ковида», однако новости уже пугают новой болезнью — бубонной чумой. Случаи заражения ею были зарегистрированы этим летом в Монголии, 14 июля стало известно о смерти 15-летнего подростка из аймака (провинции) Говь-Алтай на юго-западе страны. По данным монгольским властей, за несколько дней до смерти молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана — монгольского сурка, часто являющегося переносчиком данного заболевания.

— Бубонная чума относится к разряду особо опасных заболеваний. Хотя наиболее страшная — все-таки легочная форма, — заявила сегодня замглавы управления Роспотребнадзора в Татарстане Любовь Авдонина. Как ранее отмечали эксперты, легочная форма способна передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, в отличие от бубонной формы.

Тем не менее слово «чума», не столь важно, какая именно, пугает само по себе, а новости пестрят заголовками о том, что эта самая чума подбирается к границам России (хотя эксперт, на которого ссылаются в новостях, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров, заявил фактически обратное — очага чумы в России ожидать не стоит).

Как отметила Авдонина, Татарстану также не стоит опасаться угрозы бубонной чумы — в республике нет условий для распространения вызывающей ее бактерии. Однако в ведомстве уже представляют, что делать, если чуму в республику все же кто-то завезет.

— Поскольку заболевание особо опасного характера, к нему предъявляются все требования, которые используются в части санитарной охраны территории. То есть все то же самое, что проводилось в период пандемии коронавирусной инфекции. Санитарно-карантинный контроль обязательно, и при выявлении случаев — госпитализация, определение круга контактов, мероприятия по обследованию и медицинскому наблюдению.

Территория Татарстана по чуме благополучная — у нас нет ни переносчиков, ни условий передачи. А чтобы не было завоза — нужен санитарно-карантинный режим с теми странами, где ситуация неблагополучная. На сегодня угрозы завоза мы не видим, — рассказала Авдонина журналистам.

Как коронавирус помог побороть другие инфекции

Параллельно с этим Авдонина отметила: ограничительные меры, принятые в республике в связи с пандемией коронавируса, помогли значительно снизить заболеваемость по более привычным для жителей Татарстана недугам.

— Снижение очень хорошее — без гриппа и ОРВИ заболеваемость ниже прошлого года на 22%. Это, наверное, вообще рекордное снижение за весь период наблюдений. И это результат того, что было максимальное разобщение людей. Не работали предприятия общепита, введен режим самоизоляции и перчаточно-масочный режим. Так, эти меры позволили пресечь пути передачи кишечных инфекций — в том числе через бытовые контакты и продукты.

В результате, как рассказала Авдонина, количество случаев бактериальной дизентерии снизилось аж в 9 раз, сальмонеллеза — на 14%, кишечных инфекций установленной этиологии — на 36%, неустановленной этиологии — 34%. Но снижение зафиксировали не только в вопросе кишечных инфекций — количество случаев ветряной оспы также упало на четверть. «Кишечные инфекции мы регистрировали практически на единичном уровне. А все потому, что меры профилактики кишечных инфекций, и любых других — такие же, как и по «ковиду», — заключила Авдонина.

Александр Артемьев