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Минздрав: Вакцинация от коронавируса будет добровольной

07:44, 26.07.2020
Минздрав: Вакцинация от коронавируса будет добровольной
Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной. Он рассказал это во время интервью программе «Вести в субботу» на телеканале "Россия-1".

По словам главы ведомства, население активно интересуется предстоящей вакцинацией.

Напомним, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи уже завершил клинические испытания вакцины. А государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний.

ОбществоМедицина
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