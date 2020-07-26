Минздрав: Вакцинация от коронавируса будет добровольной

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной. Он рассказал это во время интервью программе «Вести в субботу» на телеканале "Россия-1".

По словам главы ведомства, население активно интересуется предстоящей вакцинацией.

Напомним, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи уже завершил клинические испытания вакцины. А государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний.