Глава Минтруда Татарстана рассказала, какие вакансии актуальны в условиях пандемии

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала, какие вакансии актуальны в республике во время пандемии.

По ее словам, в республике есть множество вакансии в строительной отрасли. Например, требуются 1,5 тыс человек подсобных рабочих, заработная плата доходит до 70 тысяч рублей. Также ищут электрогазосварщиков, арматурщиков, монтажников и бетонщиков.

Еще одной отраслью, нуждающейся в работниках, является транспортная сфера. В крупных городах Татарстана открыты около 1 тыс. вакансий водителей общественного транспорта и 700 кондукторов. Средняя зарплата здесь составляет 36-37 тыс. рублей, иногда доходит до 40 тыс. рублей.

После открытия торговых центров в республике стали нужны продавцы, разнорабочие, складские разнорабочие.

Также Зарипова рассказала, чем этот кризис отличается от кризисов прошлых годов. По ее словам, в 2009, в 2014 году не было вакансии. «В 2009 году было почти 60 тыс. безработных и на девять безработных была одна вакансия. А в настоящих условиях крупный бизнес по-прежнему сохраняет потребность в сотрудниках. Предложения есть, около одной вакансии на двух безработных. Это отличие, которое позволяет позитивно смотреть на ситуацию», — рассказала министр труда РТ в интервью Андрею Кузьмину.

В начале июня министр труда РТ Эльмира Зарипова сообщила, что в безработица за время пандемии выросла в 5 раз и на сегодня составляет 60 тысяч человек.

